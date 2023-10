Disuguaglianze al centro dell'incontro di Intesa Sanpaolo a Brescia Intesa Sanpaolo organizza un evento per discutere di diseguaglianze, inclusione e lotta alla povertà, con testimonianze di protagonisti del mondo delle istituzioni, accademici, imprenditori ed esperti. Un'occasione per riflettere su come costruire un futuro più equo.