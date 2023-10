Distribuzione digitale, Del Fante, Poste Centrali

L'Amministratore Delegato di Poste Italiane, Matteo Del Fante, ha affermato durante il suo intervento a ComoLake che "sappiamo che non tutti gli italiani sono in grado di accedere ai servizi digitali della pubblica amministrazione". A tal proposito, ha aggiunto che "sei anni fa, l'intuizione di Poste è stata quella di diventare non solo il soggetto più fisico del Paese, con 13 mila uffici e 35 mila operatori sul territorio, ma anche quello che, grazie alle grandi competenze digitali, può contribuire a ridurre il digital divide, distribuendo il più ampiamente possibile il prodotto digitale che altrimenti non sarebbe un bene pubblico per tutti gli italiani".