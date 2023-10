Disoccupazione al 4,2%, il mercato del lavoro in UK è debole

Il mercato del lavoro nel Regno Unito continua a indebolirsi. L'Office for National Statistics ha diffuso questa mattina le sue stime sperimentali sul tasso di occupazione, sul tasso di disoccupazione e sul tasso di inattività per il trimestre giugno-agosto 2023 rispetto al trimestre precedente (marzo-maggio 2023). Ha mostrato un calo di 0,3 punti percentuali nel tasso di occupazione, un aumento di 0,2 punti percentuali nel tasso di disoccupazione al 4,2% e un aumento di 0,1 punti percentuali nel tasso di inattività. Le consuete stime sull'occupazione e sulla disoccupazione ricavate dall'Indagine sulle Forze di Lavoro (LFS) sono state per ora sospese a causa del basso tasso di risposta.