Disegno di legge nucleare: invio alla Presidenza del Consiglio per l'esame

"Lo schema di disegno di legge sul nucleare questa sera verrà inviato alla Presidenza del Consiglio, per essere iscritto all'esame del primo Consiglio dei ministri utile". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, al question time alla Camera.

"Il disegno di legge delega - ha spiegato Pichetto - conterrà tutti gli elementi ad oggi necessari per abilitare il nuovo nucleare quale tecnologia per la transizione, a partire dall'elaborazione e l'adozione di un Programma nazionale per il nucleare sostenibile".

"Saranno altresì inseriti criteri per la riforma della governance del settore - ha concluso il ministro -, a partire da un'Autorità di sicurezza nucleare, per la definizione di un procedimento autorizzativo degli impianti, e per il potenziamento del know-how settoriale".