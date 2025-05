Dipendente Beko ringrazia il ministro Urso e il presidente Acquaroli per il supporto alla produzione nelle Marche

Un dipendente della Beko di Comunanza (AP), Raffaele, che oggi festeggia 20 anni in azienda, ha fermato il ministro delle Imprese, Adolfo Urso e il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli per dirgli "Grazie". "Ministro grazie", ha detto il lavoratore avvicinandosi a Urso durante la visita allo stabilimento marchigiano di Comunanza questo pomeriggio. Per poi aggiungere: "Ringrazio il governo e la regione per ciò che avete fatto per noi". La Beko, dopo una lunga vertenza sindacale e lunghe trattative tra la proprietà, il governo e le istituzioni locali, ha deciso di mantenere la produzione nelle Marche.