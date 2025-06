Diesel e OTB si espandono in Messico: nuova società per gestire i brand

Diesel e i marchi del gruppo di Renzo Rosso, OTB si espandono in Messico. La decisione, spiega una nota, rientra nella strategia del gruppo focalizzata su investimenti mirati per far crescere il retail.

Nel 2024 il gruppo ha costituito una società in Messico, con l'obiettivo di gestire direttamente e sviluppare localmente i brand Diesel, Jil Sander, Marni e Maison Margiela, incluso MM6. Inoltre verrà potenziata la propria rete di distribuzione, sia online che offline, e intensificate le attività di marketing nel mercato.

"Il Messico ha una creatività e una cultura molto forti, con uno stile e un'energia unici - ha commentato Renzo Rosso, fondatore e presidente del Gruppo Otb - Avere una presenza diretta del gruppo è fondamentale per la crescita dei nostri brand e per creare un legame più stretto e autentico con i clienti locali e con questo meraviglioso Paese."

La base sarà a Città del Messico, dove si concentreranno i principali investimenti. Il gruppo collaborerà con El Palacio de Hierro per espandersi in mercati come Guadalajara, Monterrey, León, Cancún, Puebla e Querétaro, attraverso l'apertura di store monobrand e concession.