Entro il termine fissato alla mezzanotte di ieri, "sono pervenute dieci offerte per l'acquisizione degli stabilimenti ex Ilva". Lo comunicano i commissari straordinari di Acciaierie d'Italia in Amministrazione straordinaria (As) e di Ilva in As.

Tra le offerte ricevute, indica una nota, tre sono per tutti i complessi aziendali: cordata Baku Steel Company Cjsc + Azerbaijan Investment Company Ojsc, Bedrock Industries management Co Inc e Jindal Steel International. Sette invece le offerte interessate a singoli asset, tra cui dai gruppi Marcegaglia, Eusider e Sideralba.

I commissari "si riservano un periodo di tempo congruo per esaminare attentamente tutte le proposte ricevute".