Dichiarazione dazi conferma miliardi investimenti Ue in Usa

La dichiarazione congiunta Ue-Usa sui dazi conferma l'impegno Ue ad acquistare per 750 miliardi di dollari (quasi 690 miliardi di euro) in "Gnl, petrolio e prodotti nucleari" Usa entro il 2028. Era già stato annunciato al termine del vertice in Scozia tra la presidente Ursula von der Leyen e il presidente Usa Donald Trump. Si prevede poi l'impegno dell'Unione ad acquistare almeno 40 miliardi di dollari (quasi 37 miliardi di euro) di chip AI statunitensi per i propri data center. E, ancora, come annunciato già al summit di Turnberry, il documento prevede che le aziende europee investiranno 600 miliardi di dollari (552 miliardi di euro) in settori strategici negli Usa entro il 2028.

"L'Unione Europea - si legge poi nella dichiarazione - prevede di aumentare significativamente l'approvvigionamento di equipaggiamenti militari e di difesa dagli Stati Uniti, con il sostegno e l'agevolazione del governo statunitense. Questo impegno riflette una priorità strategica condivisa: approfondire la cooperazione industriale transatlantica in materia di difesa, rafforzare l'interoperabilità della Nato e garantire che gli alleati europei siano dotati delle tecnologie di difesa più avanzate e affidabili disponibili".