Venerdì 24 Ottobre 2025

Aprire le porte all’innovazione

Paolo Giacomin
Aprire le porte all’innovazione
Logo Quotidiano Nazionale
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Piersanti MattarellaMeteo OgnissantiLegge 104Btp ValoreFurto LouvreSinner Vienna
Acquista il giornale
Ultima oraDi Sarcina (Adsp), in Sicilia orientale 500mila croceristi
24 ott 2025
REDAZIONE ECONOMIA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Economia
  3. Ultima ora
  4. Di Sarcina (Adsp), in Sicilia orientale 500mila croceristi

Di Sarcina (Adsp), in Sicilia orientale 500mila croceristi

Previsione per il 2027 all'Italian cruise day a Catania

Previsione per il 2027 all'Italian cruise day a Catania

Previsione per il 2027 all'Italian cruise day a Catania

I passeggeri dei porti crocieristici della Sicilia orientale sono passati da 137.000 nel 2022 a una previsione di 300.000 nel 2026 e 330.000 nel 2027, fino a 500.000 considerando l'intero sistema portuale. Gli investimenti ammontano a 140 milioni di euro già spesi a Catania, 70 milioni per nuove banchine e stazione marittima, 27 milioni per Pozzallo e 28 milioni per Siracusa.

Lo ha detto Francesco Di Sarcina, presidente dell'Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia orientale, aprendo i lavori dell'Italian cruise day, dodicesima edizione del forum dell'industria crocieristica italiana che per la prima volta si tiene a Catania, promosso da Riposte Turismo.

"Il nuovo Piano Regolatore Portuale di Catania, atteso da 47 anni - ha proseguito Di Sarcina - prevede 4 banchine per navi di nuova generazione, una stazione di 5.000 metri quadrati e ulteriori 160 milioni di investimenti. A opere completate, la Sicilia orientale disporrà di 8 banchine, 3 stazioni marittime e 2.500 metri di sviluppo complessivo, raggiungendo una potenzialità superiore a 1,5 milioni di passeggeri l'anno. Il settore delle crociere - ha sottolineato - vive una fase di forte ripresa, con prospettive di crescita rilevanti in Sicilia e in Italia, la nostra Autorità ha creato un network integrato dei porti di competenza con Catania come hub strategico, Siracusa come scalo culturale e Pozzallo come porto dinamico.

Un territorio di 8.700 chilometri quadrati, che - ha ricordato Di Sarcina - conta 9 città d'arte, 4 siti Uneso, 14 siti archeologici, 4 spiagge Bandiera Blu, 75.000 aziende agricole, 200 aziende vinicole e olearie, 5 vini Doc e 7 vitigni autoctoni: un patrimonio unico di cultura, natura e gastronomia".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

TurismoTrasporti