Di Maio, 'grande interesse nel Golfo per le nostre imprese'

"C'è grande interesse nel Golfo per le nostre imprese, e c'è grande interesse nel Golfo per i nostri manager, per le capacità dei nostri lavoratori, dobbiamo solo dismettere un'idea che abbiamo avuto per tanti anni che era l'idea che i nostri amici arabi venissero qui a investire i loro soldi, ora loro cercano partnership per co-investire qui ma soprattutto per sviluppare i loro programmi domestici che sono impressionanti nella digitalizzazione, nella costruzione di nuove infrastrutture, nel turismo, nell'hospitality, in tutto il settore che riguarda l'AI". Così Luigi Di Maio, rappresentante speciale dell'Unione Europea per il Golfo Persico intervenendo al forum "Cambio di paradigma", la due giorni in corso a Napoli.

"Nel Golfo - ha proseguito Di Maio - guardano alle energie rinnovabili e qui ci sono le competenze, la cultura fine e anche la storia simile che possono portare il Sud Italia, non solo Napoli, ad essere un protagonista e il Governo italiano esattamente tra un mese organizzerà un importantissimo business forum tra l'Italia e l'Arabia Saudita grazie alla visita della Presidente Meloni in Arabia Saudita un anno fa. Cogliamo queste opportunità - l'invito di Di Maio - perché lì si sta trasformando un'intera regione, e le nostre imprese possono essere protagoniste".