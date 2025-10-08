Mercoledì 8 Ottobre 2025

Albanese spacca anche la sinistra

Rosalba Carbutti
Albanese spacca anche la sinistra
Ultima ora
Di Giammarco (Bauli), 2025 in crescita, estero leva per futuro
8 ott 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Di Giammarco (Bauli), 2025 in crescita, estero leva per futuro

"Chiudiamo un 2025 in crescita, è stato un anno molto sfidante, principalmente per l'impatto delle materie prime, che hanno giocato un ruolo importante non solo per noi, ma per tutta l'industria. Quello che posso dire è che in un anno così sfidante, come gruppo noi abbiamo continuato ad investire, abbiamo aumentato il nostro investimento pubblicitario e abbiamo continuato ad innovare. In questo mercato è l'unica vera uscita a situazioni di crisi" spiega Fabio Di Giammarco, ad di Bauli a margine della presentazione della nuova linea Motta per il Natale 2025.

L'estero "è in crescita importante, è la nostra vera leva di crescita per il futuro. Abbiamo avuto ottimi risultati nella nostra filiale indiana, nella nostra filiale francese, in India dove abbiamo anche uno stabilimento, e anche tutta la parte export inizia a crescere. Per noi - aggiunge - l'estero oggi rappresenta circa il 20% del fatturato al gruppo, dunque c'è ancora tantissime opportunità. Il bello è che inizia a crescere a un ritmo più accelerato dell'Italia, e anche con risultati di profittabilità. L'America per noi rimane, al di là di tutto il turmoil, un mercato interessantissimo, che ha un appetito importante per i nostri prodotti, e dunque per noi l'America rimane un mercato a cui guardare. La situazione attuale lo rende forse un po' più challenging, cerchiamo i modi di arrivarci, ma certamente il gruppo punta ad una presenza importante in America, dove, by the way, il consumo di panettone sta diventando sempre più mensile".

