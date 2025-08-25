Lunedì 25 Agosto 2025

Il rompicapo del centrodestra

Gabriele Canè
Il rompicapo del centrodestra
25 ago 2025
25 ago 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Dhl Express Italia continua a spedire verso gli Usa

Ferme invece le spedizioni in Germania

Dhl Express Italia continua a offrire i suoi servizi per spedire verso gli Stati Uniti e il territorio doganale di Porto Rico senza interruzioni. Lo rende noto la società precisando che invece, "a seguito delle restrizioni temporanee che entreranno in vigore dal 29/08 relative alla 'Sospensione del Trattamento Duty-Free De Minimis' che si applicano ai fornitori di servizi postali, dopo il 22 agosto Deutsche Post e DHL Parcel in Germania non potranno accettare pacchi da clienti aziendali per la spedizione negli Usa".

