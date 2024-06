Descalzi, sull'energia l'Europa pensi anche al presente

"La transizione energetica è irreversibile e sacrosanta ma dobbiamo aprire al capitale" privato come altri Paesi fuori dall'Europa e "non possiamo pensare di dare sussidi e sussidi", "Bruxelles deve certamente guardare al futuro senza dimenticare il presente" . Lo afferma l'ad di Eni Claudio Descalzi intervenendo a In Mezz'ora su Rai 3 secondo cui "l'Europa non ha neppure il margine fiscale" per finanziarla solo tramite i sussidi che oltretuttto "atrofizzano la capacità" imprenditoriale e d'impresa. L'Europa, ha rilevato "può farcela ancora. Come italiano ed europeo non mi piace pensare che abbiamo già perso e che dobbiamo andare in panchina e sugli spalto a guardare gli altri ma, a dobbiamo acquisire quel programatismo che hanno gli anglosassoni", "levandoci ogni tipo di dogma e ideologia".