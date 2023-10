Descalzi, 'rimpiazzato l'80% del gas russo'

"Un anno fa eravamo qui a parlare di sicurezza energetica, volatilità dei prezzi e, più in generale, della fragilità del sistema energetico ed economico europeo, di cui era necessario garantire la stabilità fronteggiando la dipendenza dal gas russo. Ma il sistema Paese prima con il governo Draghi e poi con quello di Giorgia Meloni è ora sulla strada per rimpiazzare completamente il gas russo, possiamo dire di aver forse superato il momento più critico. Ora abbiamo rimpiazzato l'80% un po' con gas da tubi e con Lng". Lo ha detto l'Ad di Eni, Claudio Descalzi, intervenendo alla 15/a edizione degli Eni Award al Quirinale. Il manager ha parlato anche del "cambiamento climatico" come "un'opportunità, ma ci sono tante variabili per cui camminiamo in un sistema non comodo". "Lo sforzo nella transizione, d'altro canto, non si è ridotto - ha aggiunto - dobbiamo affrontare con trasparenza le sfide poste dal cambiamento climatico, guardando alle generazioni future, senza perdere di vista la sostenibilità economica".