Martedì 9 Settembre 2025

Ultima oraDescalzi (Eni), 'prezzo gas? Stabile ma va verso crescita'
9 set 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Descalzi (Eni), 'prezzo gas? Stabile ma va verso crescita'

Il ceo a Gastech 'valori a premio rispetto agli asiatici'

Il ceo a Gastech 'valori a premio rispetto agli asiatici'

Il ceo a Gastech 'valori a premio rispetto agli asiatici'

"Il prezzo del gas lo vedo un pochino più interessante del prezzo del petrolio perché comunque ha una sua richiesta in termini di elettricità che sta salendo, l'elettrificazione in generale sta richiedendo un maggior contributo di gas. Adesso siamo su valori, che sono valori paragonabili agli asiatici che sono un pochino a premio". Lo ha detto l'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, a margine di Gastech 2025, rispondendo a chi gli chiedeva un commento sull'andamento del gas.

"Per il momento lo vedo stabile", ma "in crescita" in prospettiva, cosa "che va contro quello che si diceva quattro cinque anni fa, quando si diceva fra qualche anno il gas non ci servirà più. Bisogna stare molto attenti a fare previsioni, perché poi non si fanno investimenti e si entra in una scarsità che porta a una crescita dei prezzi", ha concluso.

