Democrazia rappresentativa e futuro: incontro al Festival dell'Economia di Torino

E' dedicato allo stato di salute della democrazia rappresentativa l'incontro "Un futuro da riprogettare. Quarto rapporto sul mondo postglobale" in programma domani all'Auditorium del grattacielo Intesa Sanpaolo, alle 14.30) nell'ambito del Festival Internazionale dell'Economia in corso a Torino. Il rapporto - un insieme di saggi sulle trasformazioni in atto in un mondo complesso e interconnesso - vuole aiutare a comprendere le complessità del presente, ma anche suggerire strumenti di lettura per "riprogettare un futuro", spingendo cittadini e imprese a partecipare e a non essere spettatori.

Nell'incontro, a cura del Centro di Ricerca e Documentazione Luigi Einaudi con il sostegno di Intesa Sanpaolo, si discuterà sulle prospettive che si aprono per la democrazia rappresentativa nel caos globale che ci circonda. Dialogheranno sul tema Mario Deaglio, Gregorio De Felice, Beppe Facchetti, Giorgia Garola e Daniel Gros, coordinati da Marco Zatterin.