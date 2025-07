Demanio, pubblicato avviso per valorizzazione Tor Vergata

L'Agenzia del Demanio ha pubblicato l'Avviso esplorativo per avviare iniziative in partenariato pubblico privato per la progettazione, realizzazione e gestione di interventi di riqualificazione e riconversione del compendio denominato "ex Città dello Sport" di Tor Vergata a Roma, finalizzati al completamento, anche per lotti funzionali, dell'area per la rigenerazione urbana e lo sviluppo sostenibile del territorio. E' quanto si legge in una nota del Demanio. L'avviso attua l'indirizzo del ministro dell'Economia e delle Finanze che sollecita l'acquisizione di proposte da parte di privati dirette a realizzare, mediante finanza di progetto, interventi di valorizzazione del patrimonio immobiliare disponibile, al fine di attrarre investimenti privati, ottimizzarne il rendimento economico e creare valore sociale e ambientale per il territorio.

L'avviso ha lo scopo di sollecitare i privati a farsi promotori. Il promotore verrà scelto con una valutazione d'intesa tra gli enti del territorio. Ciò permetterà poi di procedere alla pubblicazione del bando per l'affidamento di una concessione con lo strumento della finanza di progetto.

L'Agenzia del demanio sta lavorando dall'ultimo semestre del 2024 al tavolo tecnico con la Regione Lazio e il comune di Roma Capitale per condividere il percorso amministrativo e raggiungere l'intesa sulla destinazione urbanistica del sito. Considerato il valore e l'importanza del sito, si legge ancora nella nota, l'iniziativa risponde all'obiettivo del Ministero dell'economia e delle finanze e del Governo di apertura al mercato per l'attrazione di capitali privati nella valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato e nella rigenerazione delle periferie, "una concreta opportunità resa possibile da un cambio di prospettiva e di modalità di intervento, dagli strumenti previsti dalla legge, dalla conoscenza del mercato e dalla sinergia tra le Istituzioni, con l'intento di rilanciare l'identità dei luoghi e generare valore economico".