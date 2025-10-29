Deloitte premia le imprese che puntano su sicurezza digitale

Sono 72 le imprese italiane insignite del Best Managed Companies Award 2025, il riconoscimento promosso da Deloitte Private in collaborazione con ELITE-Gruppo Euronext, Piccola Industria Confindustria e Università Cattolica del Sacro Cuore, che celebra ogni anno le eccellenze imprenditoriali del Paese.

Giunto all'ottava edizione, il premio ha messo in evidenza un tessuto produttivo solido e innovativo, con aziende spesso familiari ma capaci di competere sui mercati internazionali. La valutazione di Deloitte si è basata su sette pilastri: strategia, innovazione e competenze, cultura aziendale, governance, responsabilità sociale, filiera, internazionalizzazione e cyber security.

"Le Best Managed Companies si distinguono per la capacità di mantenere performance d'eccellenza in contesti complessi, dando sempre più centralità alla sicurezza informatica", ha dichiarato Ernesto Lanzillo, Partner Deloitte e leader di Deloitte Private per l'area Central Mediterranean. Proprio la cyber security è il tema cardine del 2025: il 98% delle aziende premiate la considera una priorità strategica, l'87% aumenterà gli investimenti e oltre la metà utilizza già soluzioni basate su intelligenza artificiale.

Accanto alla tecnologia, Deloitte sottolinea il ruolo del capitale umano e della cultura organizzativa: il 90% delle imprese investe nelle competenze, l'85% la considera un fattore chiave di successo e due su tre indicano la sostenibilità come priorità strategica. "Oltre l'80% delle aziende premiate era già stata riconosciuta in passato, segno di una continuità nella gestione virtuosa e nella capacità di innovare", ha evidenziato Andrea Restelli, Partner Deloitte e responsabile del programma in Italia.

Le imprese premiate sono concentrate soprattutto in Lombardia (25%), Emilia-Romagna (22%) e Veneto (10%); sette su dieci contano più di 250 dipendenti e nove su dieci prevedono una crescita del fatturato nel 2026.