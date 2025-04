Deloitte lancia Solaria Space: IA generativa per semplificare la burocrazia e migliorare la produttività

Semplificazione del rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione, riduzione dei tempi della burocrazia e supporto alla produttività delle aziende pubbliche e private. Sono questi gli obiettivi e le applicazioni della piattaforma di intelligenza artificiale generativa presentata da Deloitte nel suo nuovo hub Solaria Space di Roma, interamente dedicato a questa nuova tecnologia. Deloitte ha messo a punto un agente virtuale progettato per interagire con gli utenti in linguaggio naturale e fornire risposte contestualizzate, assistenza operativa e automazione personalizzata, ma anche un applicativo avanzato di "intelligence science", che consente l'analisi semantica di grandi volumi di dati in un ambiente sicuro.

"Applicazione già utilizzata, ad esempio, per la prevenzione delle frodi, il monitoraggio delle politiche pubbliche o il supporto decisionale in ambito sanitario e industriale, questa tecnologia - spiega Deloitte - offre una combinazione di interazione intuitiva e potenza analitica, trasformando i dati in soluzioni operative ad alto impatto. Solaria Space permette di esplorare e interagire con soluzioni di IA generativa pensate per oltre cento casi d'uso".