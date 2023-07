Dell'Acqua, 'servono 2 o 3 anni per sistemare gli invasi'

"Servono 2 o 3 anni e rimettiamo a posto tutti gli invasi costruiti per una determinata capacità che in questo momento vede l'Italia deficitaria di 2 o 3 miliardi di metri cubi solo a causa di gestioni superficiali". Lo afferma il commissario per l'emergenza idrica Nicola Dell'Acqua a margine di una riunione della 'Community Valore dell'acqua per l'Italia' di Ambrosetti. Secondo Dell'Acqua "non serve tanto per rimettere a posto tutto un sistema di infrastrutture che i nostri padri avevano costruito e che negli ultimi anni, anche a macchia di leopardo, non è stato gestito in maniera perfetta".