Della Valle 'noi rispettati, pm venga a vedere aziende'

"Il nostro è un gruppo rispettato nel mondo, facciamo dei valori etici una bandiera. Non siamo quelle porcheriole. Il pm Paolo Storari venga a vedere le nostre aziende". Diego Della Valle commenta così la richiesta di amministrazione giudiziaria avanzata dalla Procura di Milano per Tod's spa con l'accusa di aver agevolato il caporalato lungo la propria filiera. "Questa mancanza di rispetto per la nostra reputazione è una vergogna", sottolinea nel corso di una conferenza stampa in cui ha chiesto rispetto per il Made in Italy: "metterlo in discussione con leggerezza crea danni enormi. Si legiferi in fretta per tutelarlo".