Decreto sulla Global Minimum Tax in consultazione pubblica

A partire da oggi e fino al 1 ottobre 2023 è pubblicato in consultazione lo schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva Ue 2022/2523, che ha l'obiettivo di introdurre un livello di imposizione fiscale minimo a livello globale, la "global minimum tax", per i gruppi di imprese multinazionali e nazionali di rilevanti dimensioni. Il Ministero dell'Economia ha annunciato l'avvio dell'iter di attuazione di un primo intervento previsto nell'ambito della riforma della delega fiscale approvata dal Parlamento.