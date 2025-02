Decreto Milleproroghe: Maurizio Leo apre alla riapertura dei termini per la rottamazione

"Probabilmente è una cosa che si può valutare, ovviamente con tutte le cautele, le coperture finanziarie, la Ragioneria, come sapete io sono sempre molto prudente". Lo ha detto il viceministro delle Finanze Maurizio Leo, parlando dell'emendamento al decreto Milleproroghe - l'unico rimasto in vita dopo le inammissibilità e improponibilità - che riapre i termini della rottamazione in atto per chi non è riuscito a saldare le rate in tempo.

"Secondo i conteggi della Ragioneria potrebbe venire meno del gettito preventivato. Io spero che si possa intervenire in questo senso", ha aggiunto rispondendo ai giornalisti a margine di un convegno alla Camera.