Decolla la 50/a stagione di Dolomiti Superski

La stagione 2024-25, quella che scandisce il mezzo secolo di vita di Dolomiti Superski, è partita in tutte le 12 zone sciistiche delle Dolomiti, che al più tardi per sabato 7 dicembre, puntuali per l'Immacolata, saranno aperte con numerosi impianti e piste a disposizione del pubblico. "Siamo partiti molto bene nelle prime valli aperte il 30 novembre scorso, con 40.000 primi ingressi e quasi mezzo milione di passaggi nelle prime due giornate di stagione. Ora, anche grazie alla nevicata dei giorni scorsi, le Dolomiti si presentano dal loro lato più bello e possiamo partire con una notevole offerta per la nostra 50/a stagione", commenta Andy Varallo, presidente di Dolomiti Superski. Aperta dal 5 dicembre anche la Sellaronda, uno dei giri sciistici più noti a livello mondiale, che è disponibile in entrambi i sensi di marcia, mentre l'altro grande skitour delle Dolomiti, il Giro della Grande Guerra, verrà aperto tradizionalmente dopo Natale. Le temperature decisamente rigide, che tuttora caratterizzano le giornate in montagna, hanno permesso l'innevamento programmato in maniera ottimale - assicura la società. La nevicata di mercoledì ha fatto il resto, mettendo il vestito invernale anche all'ambiente circostante. Si prospetta per tanto una buona stagione, visto anche il feedback da parte del settore ricettivo che registra un buon livello di prenotazioni.