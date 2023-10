Decolla da Roma per Rio de Janeiro nuovo volo Ita

Crescono le destinazioni di Ita Airways per il Sud America, mercato che vede la compagnia di bandiera leader in termini di traffico da e per l'Italia grazie ad una comunità di italiani tra le più grandi al mondo. Dopo i voli già operati verso San Paolo e Buenos Aires, si è aggiunto quello per Rio de Janeiro inaugurato all'aeroporto di Roma Fiumicino ed effettuato con un Airbus A330neo completamente realizzato secondo il nuovo design di cabina Ita Airways. Il nuovo collegamento ha una frequenza giornaliera (partenza alle ore 21.50 dal Leonardo da Vinci e arrivo all'aeroporto Internazionale di Rio de Janeiro alle 6.05, ora locale). L'espansione di Ita Airways sul lungo raggio rappresenta uno dei principali pilastri della strategia della compagnia di bandiera. "Rio de Janeiro è il terzo collegamento intercontinentale di questo 2023 che - ha detto Emiliana Limosani, chief commercial officer di Ita Airways e ceo di Volare - con Washington a giugno e San Francisco a luglio, è stato l'anno della maggiore crescita di Ita Airways nel mercato intercontinentale". "Questo nuovo collegamento aereo avviato da Ita Airways, nostro hub carrier nonché partner strategico - ha dichiarato Ivan Bassato, chief aviation officer di AdR -, è un prodotto che andrà ad integrare ulteriormente la nostra offerta di lungo raggio, migliorando la connettività con il Sud America, un mercato fondamentale per Roma, anche in prospettiva del prossimo Giubileo". "È molto importante per noi il volo di Ita Airways per Rio de Janeiro soprattutto - ha detto l'ambasciatore del Brasile in Italia, Renato Mosca de Souza - in vista delle prossime celebrazioni che ci saranno il prossimo anno che sono importanti sia per il mio Paese sia per l'Italia. Ci saranno poi le celebrazioni per il 150esimo anniversario dell'immigrazione italiana in Brasile". Da parte sua il ministro plenipotenziario direttore centrale per l'America Latina e vice direttore generale per la Mondializzazione e le Questioni globali del Ministero degli Affari Esteri, Michele Pala ha sottolineato che "si usa spesso il termine Sistema Paese, fare sistema. Sicuramente i voli diretti, a maggior ragione se poi operati da una compagnia aerea italiana, fanno parte di questo"