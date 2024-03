Debutta in Italia la Giornata della transizione energetica

Debutta il prossimo 20 aprile il Green Energy Day, la prima Giornata della transizione enrgetica in Italia e per l'occasione gli impianti a fonti rinnovabili e quelli che abbiano eseguito interventi di efficienza energetica saranno visitabili. Ad organizzare questa prima giornata è stato il Coordinamento Free, in collaborazione con molte delle associazioni che ne fanno parte e con il patrocinio del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica. Scuole, famiglie e, più in generale, tutti coloro che fossero interessati - si legge in una nota dei promotori - potranno visitare un impianto a fonti rinnovabili o un'azienda che abbia già intrapreso un percorso di efficientamento energetico e di decarbonizzazione. Il 20 aprile sarà possibile visitare impianti eolici, fotovoltaici, idroelettrici, a biomasse, nonché alcune delle comunità energetiche già realizzate e vedere interventi d'efficientamento energetico che includono sistemi a pompe di calore e di cogenerazione. Per identificare l'impianto da visitare basta accedere al sito http://www.greenenergyday.it e dalla mappa interattiva si potrà selezionare l'impianto in base alla zona geografica o alla tecnologia e prenotare una visita.