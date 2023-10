Debito pubblico italiano sostenibile, Messina (Intesa)

Un Paese forte, che ha le potenzialità di una crescita significativa, anche per sostenere il debito pubblico, che è comunque elevato. A dirlo è Carlo Messina, amministratore delegato di Intesa Sanpaolo, nel corso dell'incontro "Nessuno escluso. Crescere insieme in un paese più equo", che Intesa Sanpaolo ha promosso a Brescia "Viviamo in un Paese molto forte. Sono spesso disorientato dal modo in cui noi stessi parliamo dell'Italia, un Paese che ha elementi di forza indiscutibili, un mondo delle imprese estremamente forte, diversificato e con un potenziale rilevantissimo. Ha un mondo delle famiglie e del risparmio che non ha eguali in Europa" ha detto Carlo Messina. "Ha certamente una dimensione del debito pubblico significativa, ma la ricchezza del nostro Paese è talmente elevata che anche il debito pubblico ha sicuramente delle condizioni di sostenibilità nella misura in cui il nostro Paese riuscirà ad attivare processi di crescita importanti e riuscirà a realizzare quello che è previsto dal Pnrr" ha continuato l'a.d di Intesa Sanpaolo, concludendo che "la possibilità che il nostro Paese cresca in condizioni significative io lo vedo assolutamente nel potenziale del nostro Paese".