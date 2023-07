Debito-Pil nell'eurozona cala al 91,2%, Italia seconda al 143,5%

Alla fine del primo trimestre 2023, il rapporto debito pubblico/Pil nell'eurozona è sceso al 91,2%, dal 91,4% del quarto trimestre. Nell'Ue è sceso dall'83,8% all'83,7%. Lo rileva Eurostat, che riconduce il lieve calo all'aumento del Pil superiore a quello del debito pubblico in termini assoluti. I rapporti più elevati debito pubblico/Pil sono in Grecia (168,3%), Italia (143,5%, dal 144,4% del quarto trimestre 2022), Portogallo (113,8%), Spagna (112,8%), Francia (112,4%) e Belgio (107,4%). I più bassi in Estonia (17,2%), Bulgaria (22,5%), Lussemburgo (28,0%) e Danimarca (29,4%).