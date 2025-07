De Nora, ricavi semestre in rialzo a 415,6 milioni, utile +2,5%

Il gruppo elettrochimico De Nora, attivo nell'industria dell'idrogeno verde, ha chiuso il primo semestre con ricavi in crescita del 3,8% a 415,6 milioni di euro. In rialzo dell'8,1% a 81,4 milioni il margine operativo lordo, mentre il risultato netto è salito del 2,5% a 39,7 milioni. Confermate le stime di crescita sotto al 5% dei ricavi (low-single digit) annunciate a marzo.

"I primi 6 mesi dell'anno - commenta l'amministratore delegato Paolo Dellachà - si sono svolti in un contesto macroeconomico e geopolitico complesso e in continua evoluzione, caratterizzato da una crescente volatilità dei mercati e da nuove fonti di incertezza a livello globale". "In questo scenario - spiega - il nostro modello di business, fondato su un posizionamento competitivo solido e su una forte diversificazione geografica e settoriale, ha dimostrato grande resilienza, permettendoci di registrare una crescita significativa sia nei ricavi che nella redditività operativa".

"I risultati conseguiti nel primo semestre - osserva Dellachà - rafforzano la nostra fiducia nella traiettoria di crescita delineata per l'anno". "Il gruppo - conclude - ha una visione di lungo periodo fondata sulla resilienza del proprio modello industriale e sulla capacità di cogliere le opportunità offerte dalla transizione energetica e dalla crescente attenzione alle risorse idriche".

A seguito delle dimissioni annunciate lo scorso 27 giugno dal consigliere Stefano Venier, già amministratore delegato di Snam, il consiglio di amministrazione di De Nora ha cooptato Maria Antonietta Giannelli come consigliere indipendente.