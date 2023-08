De Guindos, banche europee siano prudenti sui dividendi

Le banche europee sono "in buona forma" e gli stress test condotti dalla Bce e dall'Eba hanno dimostrato che, in media, sarebbero abbastanza forti da resistere "a una forte recessione" e però devono essere "prudenti" sulla distribuzione dei dividendi. E' quanto scrive il vice presidente della Bce Luis De Guindos in un articolo pubblicato sul blog della Bce secondo cui, se nello scenario base dei test gli istituti hanno mostrato una relativa forza, nello scenario più severo alcune banche hanno mostrato una maggiore vulnerabilità.