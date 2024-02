Ddl Capitali,al Senato la prossima settimana per voto finale

Dirittura d'arrivo per il Ddl Capitali. Il provvedimento è atteso in Senato la settimana prossima, a partire da martedì pomeriggio, in terza lettura per il voto finale. Il testo ha avuto il via libera a larga maggioranza della Camera lo scorso 6 febbraio (con le opposizioni che si sono astenute). Una piccola modifica, necessaria per aggiornare la copertura di bilancio di 200mila euro dal 2023 al 2024, ha tuttavia obbligato a far tornare il provvedimento al Senato il quale aveva già licenziato il testo a ottobre. Il Ddl Capitali mira, secondo il governo, a rendere più attraente il mercato finanziario italiano per gli investitori italiani e stranieri, favorire la quotazione delle Pmi e introdurre l'educazione finanziaria nelle scuole, Si attribuisce poi una delega all'esecutivo per riformare e aggiornare il Tuf.