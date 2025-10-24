Dbrs migliora il rating di Icsc a BBB high

Dbrs alza il rating all'Istituto per il Credito Sportivo e Culturale da BBB a BBB high a seguito dell'upgrade del rating sovrano dell'Italia. Anche lo Short-Term Issuer Rating della banca guidata da Antonella Baldino è stato portato da R-2 (high) a R-1 (low). Dbrs ha migliorato anche il Long-Term Deposits rating della Banca da BBB (high) ad A (low), un notch sopra il Long-Term Issuer Rating. Il trend è passato da positivo a stabile.