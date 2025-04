Dazi Usa: impatto su economia italiana con perdita di valore e occupazione

"I dazi Usa impatteranno, tenendo conto anche degli effetti indotti, su quasi tutti i settori dell'economia italiana, con una perdita a livello aggregato di valore aggiunto nell'ordine di tre decimi di punto percentuale". Lo ha indicato la presidente dell'Upb Lilia Cavallari in audizione sul Documento di finanza pubblica. "In termini di occupazione l'effetto è quantificabile in circa 68 mila occupati totali in meno", calcola l'Autorità dei conti pubblici. A risentirne maggiormente, secondo le simulazioni dell'Upb, sarebbero i settori farmaceutico, attività estrattive, automotive, prodotti chimici, attività metallurgiche e fabbricazione di macchinari.