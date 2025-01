Dazi Usa e frammentazione economica: impatto negativo sul Pil globale secondo Dombrovskis

L'introduzione di dazi Usa con la conseguente "frammentazione economica globale" avrà "implicazioni negative non solo per l'economia dell'Ue, ma anche per l'economia mondiale in generale e per l'economia statunitense stessa". Lo ha detto il commissario Ue all'Economia Valdis Dombrovskis ricordando la stima di un impatto pari al 7% del Pil globale "E' come il Pil di Germania e Francia messi insieme". "Può esserci una seria implicazione macroeconomica". "Ci stiamo impegnando con la nuova amministrazione Trump e stiamo cercando una cooperazione costruttiva per evitare questo scenario. D'altro canto, ovviamente, dobbiamo restare agili".