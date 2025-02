Dazi USA: Confindustria avverte, rischio deindustrializzazione europea

"È un'ora buia": così il Presidente di Confindustria Emanuele Orsini, commenta a caldo la notizia sui dazi che viene da oltreoceano. "E' un cambio di paradigma, inaspettato e incredibile quello che arriva dagli Stati Uniti. La minaccia non è quella di un impatto solo sulle dinamiche commerciali. La verità è ben più drammatica: qui si rischia la tenuta economica e sociale di molti stati dell'Unione e dell'Unione stessa". Per il leader degli industriali "quello che arriva dalla leadership americana è un attacco alle imprese e al lavoro europei. Il vero obiettivo è la deindustrializzazione del nostro continente, e quindi dei suoi livelli occupazionali". Servono "misure straordinarie per un momento straordinario"