Dazi americani sui prodotti Ue rinviati: von der Leyen ottiene estensione

E' "una buona notizia il fatto che i dazi americani del 50% sui prodotti provenienti dall'Ue siano stati rinviati di oltre un mese. Ringrazio di cuore la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen che ha ottenuto questo risultato nei colloqui con il presidente americano. Ora è nostro compito cercare di trovare soluzioni in questo lasso di tempo per evitare che i dazi vengano aumentati su entrambe le sponde dell'Atlantico". Lo ha dichiarato il ministro tedesco dell'agricoltura, Alois Rainer, all'arrivo al Consiglio Ue Agrifish in corso a Bruxelles. "È importante per i nostri cittadini e per la popolazione, che ci attiviamo in tal senso e ci lavoreremo tempestivamente".

La presidente della commissione europea "mi ha chiamato e chiesto un'estensione rispetto alla scadenza del primo giugno" per i dazi al 50%. "Ha chiesto il 9 luglio e ho accettato", ha dichiarato il presidente Usa Donald Trump.