Dazi americani colpiscono Borse asiatiche e spingono l'oro a nuovi massimi

La paura per i dazi americani affonda le Borse asiatiche, manda in rosso i futures sull'Europa e Wall Street e spinge gli investitori a rifugiarsi 'nei porti sicuri' dell'oro, che tocca un nuovo massimo storico, e dei Treasury, i cui rendimenti sono in calo, con gli analisti di Goldman Sachs che si aspettano tre tagli dei tassi nel 2025 da parte di Fed e Bce per puntellare un'economia penalizzata della guerra commerciale. Tokyo perde il 3,9%, Taiwan il 4,2%, Seul il 3%, Sydney l'1,7%, Hong Kong l'1,6%, Shanghai l'1,6% e Shenzhen lo 0,8%. I future sull'EuroStoxx 50 cedono l'1%, quelli sul Nasdaq l'1,1% e sull'S&P500 lo 0,6%.