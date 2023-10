Data4 investe 1 miliardo in Italia, accelerando la crescita

Il gruppo francese Data4, specializzato nei data center, entrato in Italia nel 2013 continua a puntare sul nostro Paese e gli dedica 1 miliardo di investimenti, dal mega finanziamento ottenuto da Bnp Paribas, Natixis, Abn Amro e Deutsche Bank pari a 2,2 miliardi, con un'opzione su un altro miliardo, per accelerare la sua crescita in Europa. Il gruppo vuole "rafforzare la sua presenza in Italia, riqualificando ex-aree industriali a beneficio della digitalizzazione del Paese e fornendo ai propri clienti l'accesso ad una rete europea di infrastrutture ultraconnesse che raggiungerà oltre 1GW entro il 2030" spiega una nota. Per raggiungere questo obiettivo intende sviluppare i propri campus digitali con un piano di investimenti che prevede 2 miliardi di euro destinati alla Francia, quasi 1 miliardo di euro alla Germania, 1 miliardo di euro all'Italia e oltre 500 milioni di euro alla Spagna e alla Polonia entro la fine del 2029. Altri investimenti sono in corso di valutazione per supportare la crescita dei propri clienti, sia nei Paesi in cui il Gruppo opera che in altre parti d'Europa.