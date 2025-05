Danieli lancia progetti innovativi per acciaio green con Emsteel nel Golfo

Danieli, tra i principali technology provider mondiali nel settore metallurgico, ha avviato due nuovi progetti ad alta innovazione sviluppati per Emsteel, leader nella produzione di acciaio green nella regione del Golfo. Le iniziative riguardano l'elettrificazione dei processi di riduzione diretta e l'introduzione della tecnologia di controllo avanzato del processo termo-meccanico per travi ad alta resistenza, e sono un "ulteriore passo nella trasformazione sostenibile della siderurgia a livello globale", dicono a Buttrio.

Il primo progetto prevede l'installazione di un modulo elettrico per il preriscaldamento del gas naturale utilizzato nell'impianto di riduzione diretta del minerale di ferro (DRP) con tecnologia Energiron¸, sviluppata in collaborazione da Tenova e Danieli. Permette di ridurre l'utilizzo diretto della combustione, abbattendo ulteriormente le emissioni inquinanti e migliorando l'efficienza del processo. L'elettrificazione del riscaldamento del gas rappresenta un'evoluzione fondamentale verso la produzione di acciaio green a impatto ambientale prossimo allo zero.

Il secondo progetto riguarda la modernizzazione di un laminatoio pesante di Emsteel ad Abu Dhabi, con l'implementazione del Thermo-Mechanical Control Process (TMCP) fornito da Danieli per produrre travi di acciaio di grandissime dimensioni, ancora più resistenti e leggere. Questo impianto si serve di un innovativo processo di raffreddamento che riduce fino al 30% il consumo di acqua nei processi produttivi.