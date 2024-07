Il completamento del collegamento ferroviario tra Francia e Italia attraverso la linea Torino-Lione è parte dei 134 progetti selezionati dalla Commissione europea per ricevere i finanziamenti del Meccanismo per collegare l'Europa. L'Ue finanzierà il completamento del collegamento ferroviario con 700 milioni di euro, su un budget totale previsto per tutti i 134 progetti di 7 miliardi.