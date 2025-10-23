Giovedì 23 Ottobre 2025

Conte studia da leader della sinistra

Pierfrancesco De Robertis
Conte studia da leader della sinistra
23 ott 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Dalle reti all'IA, le nuove sfide per il settore delle tlc

La filiera tlc italiana impiega 200.000 persone, vale il 6% del Pil e investe 7 miliardi all'anno in infrastrutture e Asstel è l'associazione di categoria aderente a Confindustria che la rappresenta. Da giugno il suo presidente è Pietro Labriola, ad di Tim, vicepresidente di Confindustria con delega alla Transizione Digitale e componente del board del Gsma, l'associazione che rappresenta i principali operatori mobili mondiali. E' a lui che ANSA chiede quali sfide ha davanti il settore e come l'Italia le affronta, dalle reti alle frequenze, dai costi agli investimenti, dal 5G all'Intelligenza artificiale alle nuove professioni che si aprono, in un forum trasmesso in streaming su Ansa.it e sui social dell'agenzia oggi, giovedi 23 ottobre, alle ore 14.

© Riproduzione riservata