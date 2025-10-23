Dalle reti all'IA, le nuove sfide per il settore delle tlc

La filiera tlc italiana impiega 200.000 persone, vale il 6% del Pil e investe 7 miliardi all'anno in infrastrutture e Asstel è l'associazione di categoria aderente a Confindustria che la rappresenta. Da giugno il suo presidente è Pietro Labriola, ad di Tim, vicepresidente di Confindustria con delega alla Transizione Digitale e componente del board del Gsma, l'associazione che rappresenta i principali operatori mobili mondiali. E' a lui che ANSA chiede quali sfide ha davanti il settore e come l'Italia le affronta, dalle reti alle frequenze, dai costi agli investimenti, dal 5G all'Intelligenza artificiale alle nuove professioni che si aprono, in un forum trasmesso in streaming su Ansa.it e sui social dell'agenzia oggi, giovedi 23 ottobre, alle ore 14.