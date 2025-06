Dalla Zecca di Stato la medaglia per il Napoli campione d'Italia

La Zecca di Stato ha realizzato la medaglia ufficiale per celebrare la vittoria dello scudetto da parte del Napoli. Coniata in argento 925‰, in versione Fior di Conio, è firmata dall'artista incisore Silvia Ciucci. Sul dritto campeggia il logo ufficiale della Ssc Napoli, impreziosito da elementi colorati, con la scritta circolare "Ssc Napoli Campione D'Italia 2024 - 2025".

Il rovescio rende omaggio alla città di Napoli, che nel 2025 celebra 2.500 anni di storia: una veduta dall'alto del centro storico, riconosciuto Patrimonio dell'Umanità, raffigura i celebri Decumani e un itinerario simbolico attraverso i luoghi più iconici e identitari del cuore della città, come il Duomo di Santa Maria Assunta, con la stilizzazione dell'Ampolla di San Gennaro e del Tesoro; San Gregorio Armeno, la "strada dei presepi"; le chiese di San Lorenzo Maggiore, Santa Maria delle Grazie, San Domenico Maggiore e Gesù Nuovo; Largo Corpo di Napoli, con la stilizzazione della Statua del Dio Nilo; il Cristo Velato; l'Università degli Studi di Napoli Federico II, in via Mezzocannone e via San Sebastiano, raffigurata simbolicamente come la "via della musica", con un mandolino. Dal Decumano principale emergono lo scudetto e il numero 4, simbolo del quarto trionfo nazionale della squadra partenopea.

La medaglia è disponibile a partire dalle ore 11:00 del 24 giugno su www.shop.ipzs.it. A partire dal 3 luglio si potrà acquistare anche allo Spazio Verdi dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (Piazza Verdi 1, Roma) e al Museo della Zecca (via Salaria 712, Roma, con accesso su prenotazione tramite il sito www.museozecca.ipzs.it).