Dalla tart'a'tennis alle merende sinoire, il gusto sposa le Atp

Dai formaggi all'olio, passando per mele, carne, riso, vino fino alla tradizione sabauda della merenda sinoira e ai prodotti creati ad hoc come la tart'a'tennis dei macellai torinesi. E' il menu che Camera di commercio di Torino e Regione Piemonte propongono attraverso n programma di degustazioni guidate e incontri dedicati all'enogastronomia organizzato nell'ambito degli eventi collaterali alle Nitto Atp Finals. Sede degli appuntamenti, dal 9 al 17 novembre, Casa Gusto, allestita all'Archivio di Stato, dove si potranno assaporare le eccellenze del territorio a un costo simbolico di 5 euro, 3 euro per chi ha i biglietti per le partite, che saranno poi devoluti alla Fondazione ricerca Molinette. Protagonisti degli eventi saranno i nuovi Maestri del Gusto di Torino e provincia, le Atl, le eccellenze certificate dei Consorzi regionali, i vini Torino Doc, il vino Brachetto Vitigno dell'anno 2024 per Regione Piemonte, i formaggi Torino Cheese e quelli Dop, birre Denominazione Piemonte e artigianali torinesi. Novità di quest'anno l'ingresso della mixologia tra gli aperitivi serali con la proposta del cocktail Brachetto in abbinamento a prodotti della gastronomia locale, mentre tornano alcuni appuntamenti tradizionali, come le colazioni, l'aperitivo col Vermouth, le proposte dei ristoranti del circuito Mangèbin, con le merende sinoire d'autore elaborate ogni volta da almeno tre chef di tre locali diversi.