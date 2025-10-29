Dalla Fondazione Crt più risorse, 150 milioni nel 2026

Ammontano a 150 milioni di euro (+11,9% rispetto al 2025) le risorse che la Fondazione Crt mette a disposizione del territorio nel 2026. Lo prevede il Documento Programmatico Previsionale (Dpp) per il 2026, approvato dal consiglio di indirizzo sotto la guida della presidente Anna Maria Poggi.

Ottanta milioni saranno destinati alla prosecuzione e revisione degli interventi istituzionali più consolidati e alle nuove progettualità, anche pluriennali (+8,1%), altri settanta per attivare progettualità emblematiche, volte a sostenere le iniziative promosse attraverso le entità collegate e strumentali e ad avviare progetti propri nei settori di intervento più rilevanti.

"Il Piano 2026 - spiega Poggi - conferma la solidità e la visione di lungo periodo della Fondazione Crt in un momento cruciale di trasformazione economica e sociale. Nel segno della continuità delle nostre attività tradizionali, vogliamo imprimere un nuovo slancio al nostro impegno sul territorio, con uno sguardo capace di anticipare i bisogni e generare impatto concreto. La straordinaria dotazione prevista per il prossimo anno permetterà infatti di guardare alle nuove sfide, anche rafforzando l'azione della Fondazione nei settori più strategici per lo sviluppo del territorio e della comunità".

Per la gestione ordinaria delle proprie attività, 80 milioni di euro saranno suddivisi in modo strategico tra le tre principali aree d'intervento istituzionale: 26 milioni saranno destinati all'ambito "Cura" (welfare e territorio), che comprende interventi a favore delle persone, delle comunità e dei territori, per promuovere una società più coesa, inclusiva e sostenibile; 27 milioni all'ambito "Crescita" (ricerca e istruzione) con particolare attenzione alle fragilità giovanili; 27 milioni all'ambito "Meraviglia" (arte e cultura), che comprende le attività nel campo artistico e culturale, inclusi i contributi alle Ogr Cult e alla Fondazione Arte Crt. La Fondazione Crt potrà inoltre disporre di 70 milioni di euro per avviare nuove iniziative progettuali pluriennali, focalizzate su aree strategiche per lo sviluppo del territorio e la competitività nazionale.