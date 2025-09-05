Venerdì 5 Settembre 2025

Dal Fabbro, stagione acquisizioni potrebbe non essere finita

L'integrazione di Iren con Egea, l'azienda multiservizi che opera nel settore dell'energia e dell'ambiente, "procede molto bene. Siamo sei mesi in anticipo rispetto al programma. Come avevamo promesso non abbiamo licenziato nessuno, anzi stiamo costruendo su Egea potenzialità e capacità". Così il presidente di Iren Luca Dal Fabbro fa il punto sulla recente acquisizione in un'intervista all'ANSA a margine dei lavori del Forum Teha.

"Siamo molto contenti perché poi i colleghi di Egea si sono ben integrati, ormai siamo Iren Egea. Il tessuto di Cuneo e di Alba è formidabile, fatto di piccole e medie imprese che sono e diventeranno un po' di più nostre fornitrici. Quindi siamo molto contenti di questa acquisizione e siamo anche contenti di aver salvato 2.000 posti di lavoro, che significa famiglie che hanno un posto di lavoro e quindi sviluppo e futuro".

La stagione delle acquisizioni potrebbe non essere conclusa. "Siamo la multiutility italiana che in questi ultimi 2-3 anni ha dato prova di costruire business molto solidi, non con voli pindarici, quindi laddove ci sono delle opportunità solide per i nostri investimenti, per il nostro business, li coglieremo".

Dal Fabbro fa anche il punto sulle rinnovabili: "aumentano l'autonomia strategica del paese e quindi sono auspicabili" ma da sole "non possono fornire l'energia di cui abbiamo bisogno. Occorre mischiare le rinnovabili o combinarle con anche generazione a gas. Quindi occorre fare una politica strategica che coniughi le rinnovabili con un'attenta politica sul risparmio energetico da una parte e dall'altra riuscire a garantire delle direttrici di fornitura di gas adeguate".

© Riproduzione riservata

