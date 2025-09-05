Venerdì 5 Settembre 2025

Andrea Martini
Ultima oraDal Fabbro (Iren), in Europa ci aspettiamo più cooperazione
5 set 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Dal Fabbro (Iren), in Europa ci aspettiamo più cooperazione

Una ricetta per contrastare le tensioni geopolitiche è la cooperazione. E' la visione del presidente di Iren, Luca Dal Fabbro che partecipa al Forum Teha. "Ci aspettiamo un momento di grande volatilità dal punto di vista dei mercati e dell'economia, ma anche di un'alternanza tra confronto, scontro e cooperazione. Quello che prevediamo è una maggiore cooperazione a livello europeo su temi importanti come l'industria" sottolinea in un'intervista all'ANSA a margine dei lavori dedicati, nella prima giornata, alle sfide globali, fra guerre e dazi.

"Penso che l'Europa e l'Italia in particolare abbiano capito molto bene che occorre ritornare all'industria, occorre ricostituire un tessuto industriale per creare quell'autonomia strategica che in un mondo di confronto, di scontro e di frammentazione è essenziale. Noi abbiamo una grande responsabilità e una grande opportunità. L'Italia è la seconda potenza industriale d'Europa, ma in realtà è la prima potenza industriale della piccola e media impresa nel mondo. La piccola e media impresa ha un tessuto con il quale ricostituire filiere importanti, filiere elettrotecniche, meccatroniche, della difesa, del farmaceutico. Quindi l'Italia ha un'opportunità nella reindustrializzazione e nella rigenerazione della propria industria che è formidabile" aggiunge. "Credo che i prossimi anni in Italia e per l'Italia saranno anni d'oro, vado totalmente contro corrente".

"Ritengo che vivremo anni di grande sviluppo industriale in questo paese e sono ottimista. Occorre solo investire nei giovani. Quello che secondo me manca un po' in Italia sono giovani che vogliono studiare e sviluppare business. Dobbiamo aiutare i giovani a creare opportunità e proteggere il nostro futuro".

© Riproduzione riservata