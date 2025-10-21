Dal 25 ottobre al 2 novembre a Longarone torna Arredamont

Si svolgerà dal 25 ottobre al 2 novembre a Longarone (Belluno) Arredamont, la 47esima Mostra nazionale dell'arredare in montagna. I padiglioni di Longarone Fiere ospiteranno quest'anno 187 aziende in rappresentanza di 235 marchi aziendali espressione di 11 regioni italiane e 13 Paesi esteri, distribuiti in una superficie espositiva di 17mila metri quadri. Obiettivo dell'ente fieristico è chiudere l'edizione 2025 a quota 28mila visitatori.

"Puntiamo a una fiera sempre più internazionale, e quest'anno lo facciamo potendo contare anche su uno stand di 100 metri quadri di un nuovo espositore dall'Ungheria - sottolinea Chiara Bortolas, componente di Longarone Fiere Dolomiti -. Una volta di più Arredamont si dimostra la vetrina privilegiata delle piccole e medie imprese del settore arredamento montano: una miscela di sapienti mani artigiane, che sanno lavorare con maestria materiali naturali e pregiati, ma anche attrezzature avanzate".

Presente il Villaggio Artigiano di Confartigianato Imprese Veneto, da 400 metri quadri con 13 aziende. Appia Cna Belluno ripropone con una nuova veste il progetto "L'artigiano in fiera" portando innovazione e tradizione in uno spazio aperto.