Dal 16 al 20 gennaio torna Vicenzaoro

Dal 16 al 20 gennaio 2026 Vicenzaoro January torna nel quartiere fieristico di Italian Exhibition Group, ormai in fase conclusiva di ampliamento. Ieg ha annunciato oggi le date ufficiali dell'evento che aprirà il calendario internazionale del nuovo anno nel settore orafo e dell'orologeria a livello mondiale.

Jewellery Boutique Show, questo il nome della manifestazione, rappresenta la piattaforma di business, hub di innovazione, formazione e confronto per i protagonisti del settore. In contemporanea si terranno i saloni sulle tecnologie e i macchinari di T.Gold e VO Vintage (dal 16 al 19 gennaio), il marketplace per collezionisti di orologi e gioielli vintage di pregio. Entrambi saranno ospitati per l'ultima volta al padiglione 9, visto che l'allargamento del complesso fieristico sarà inaugurato in occasione della rassegna orafa internazionale di settembre, la seconda dell'anno.