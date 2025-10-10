Da Vertis sgr e Cdp Venture 4 milioni per startup Titan4

Vertis Sgr e Cdp Venture Capitale sostengono, con 4 milioni di euro, lo sviluppo della startup italiana Titan4 specializzata nel monitoraggio satellitare e predittivo delle infrastrutture.

L'operazione è avvenuta tramite un round Series A da 4 milioni di euro.

"Le nuove risorse consentiranno alla startup di consolidare la propria presenza sul mercato nazionale, accelerare le attività di ricerca e sviluppo e avviare l'espansione internazionale".

Titan4 ha sviluppato una soluzione di Earth Intelligence che integra dati satellitari, informazioni da sensori a terra e modelli climatici, elaborati tramite algoritmi di intelligenza artificiale. La tecnologia permette di analizzare lo stato delle infrastrutture - dai ponti alle dighe, fino alle reti idriche, energetiche e di trasporto - e di individuare tempestivamente anomalie, criticità e cambiamenti.

Per Giovanni Quacquarelli, Fondatore e Ceo di Titan4 "Questo round rappresenta per noi un punto di svolta: non solo un traguardo finanziario, ma anche un percorso di confronto che ha rafforzato la nostra visione strategica".