Da Ue app per verifica età su social, primo test in Italia

La Commissione Ue ha presentato delle linee guida per la protezione digitale dei minori e un prototipo di un'applicazione per la verifica dell'età degli utenti sulle piattaforme ai sensi del Digital Service Act. Lo ha annunciato la vice presidente della Commissione europea, Henna Virkkunen. Italia, Francia, Spagna, Grecia e Danimarca parteciperanno alla fase pilota dell'applicazione, che è uno dei tasselli che comporranno il portafoglio d'identità digitale atteso per la fine del 2026. L'app sarà usata per verificare se l'utente ha più di 18 anni senza dover rivelare ulteriori informazioni personali nel rispetto della privacy.